Minacce e botte al patrigno. Donna condannata a due anni

L’aveva accolta in casa sua, come una figlia, ma gestirla era diventato difficile e dopo una convivenza fatta di alti e bassi le aveva detto di trovarsi un’altra abitazione. Le condotte, invece di placarsi, sarebbero aumentate fino a degenerare in una aggressione subita in strada, davanti a un bar, a Fabriano. Calci, pugni e sputi anche quando l’uomo era ormai caduto a terra. Vittima di maltrattamenti in famiglia e lesione aggravate un 70enne fabrianese che per cinque anni avrebbe sopportato le angherie subite dalla figlia della sua ex moglie. Un giorno ha maturato la decisione che non ce la faceva più a tollerare quegli atteggiamenti e ha denunciato ai carabinieri quanto patito dal 2018 fino al 2023 da una 35enne (all’epoca dei fatti aveva 29 anni) su cui è arrivato un divieto di avvicinamento al patrigno e la casa l’aveva dovuta lasciare per forza. La giovane, 29enne all’epoca dei fatti (oggi ha 35 anni), originaria della Costa D’Avorio, l’abitazione l’aveva dovuta lasciare per forza. Dopo la denuncia dell’uomo è finita a processo e mercoledì pomeriggio la giudice Maria Elena Cola l’ha condannata a due anni e un mese di reclusione sia per i maltrattamenti che per le lesioni. La Procura aveva chiesto una condanna superiore ai quattro anni perché la 35enne è risultata recidiva. L’imputata era difesa dall’avvocato Miriam Fugaro. Il patrigno, prima della sentenza, è stato sentito come parte offesa in aula ma aveva ricordi non nitidi dei fatti accaduti e poi denunciati. "Ho problemi di memoria – ha detto davanti alla giudice – comunque sì mi picchiava con le mani, mi dava pugni e calci. Adesso la incrocio tutti i giorni, abitiamo vicini ma cerco di evitarla".

In aula è stato sentito anche un cittadino di Fabriano che ha assistito all’ultima aggressione dubita dalla vittima, il 24 agosto del 2023. "Ero a casa – ha detto il teste – ho sentito delle grida e mi sono affacciato, ho visto un signore a terra e una donna sopra che gli dava dei calci". Stando alla denuncia sporta dal 70enne, che non si è costituito parte civile, sarebbero stati almeno altri due gli episodi violenti subiti in casa, avvenuti a giugno del 2023 e in uno aveva riportato sei giorni di prognosi. Nell’altro era andato in pronto soccorso poi se ne era andato e le lesioni non erano state refertate. Nel 2020 invece sarebbe stato minacciato anche di morte. La 35enne ha sempre respinto le accuse, i loro sono stati solo litigi.

m. v.