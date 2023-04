Minacce e botte sul bus Senza biglietto scatena il caos Poi lancia pietre contro il mezzo

di Marina Verdenelli

Aggredisce due controllori del bus che volevano multarlo perché viaggiava senza biglietto. Era martedì mattina, un festivo per la giornata della Liberazione che però non vuol dire non pagare il biglietto.

Eppure c’è chi ha cercato di farla franca. A bordo del mezzo pubblico, la linea N del servizio extraurbano, l’autobus che collega Osimo con Ancona, c’erano alcune decine di passeggeri quando sono saliti due verificatori.

Per i mezzi che sono lunghi 12 metri, come questo in questione, i controllori infatti viaggiano sempre in coppia. Le persone a bordo si sono mostrate tutte collaborative ad eccezione di un giovane, poi identificato come un cittadino della Liberia, di 24 anni. Non aveva il biglietto da viaggio e all’altezza di via Giordano Bruno i due controllori lo hanno invitato ad esibire il titolo di viaggio.

"Non ce l’ho – avrebbe risposto il ragazzo – e non lo voglio nemmeno pagare".

L’autista ha dovuto fermare il mezzo. I due controllori infatti hanno detto al giovane che non poteva viaggiare senza pagare un biglietto e gli hanno chiesto di scendere e di dare loro le generalità perché avrebbero proceduto ad un verbale per la multa.

Lo straniero però avrebbe iniziato ad alzare la voce minacciando i due dipendenti della Conerobus e prendendosela anche con l’autista che non riprendeva la marcia.

A bordo del bus si è accesa la tensione con il 24enne che ha dato spettacolo rifiutandosi anche di mostrare un documento di identità. Un passeggero, vista la situazione burrascosa, ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare che c’era una aggressione in corso.

Il 24enne è riuscito a scendere dal mezzo e a correre via per la strada ma non prima di aver raccolto da terra una manciata di sassi e di averli lanciati contro l’autobus, scalfendo appena i finestrini. In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri, che si trovava al Piano per altri controlli, ma il giovane si era già dileguato.

La sua fuga è durata poco. Il mezzo pubblico infatti ha raggiunto piazza Cavour, attorno alle 9, e proprio durante il tragitto i due controllori hanno rivisto il liberiano e hanno richiamato i carabinieri per fornire la sua posizione.

La pattuglia è arriva all’istante e il ragazzo è stato fermato ed identificato.

I militari lo hanno denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Ai due controllori non sono arrivate nemmeno le scuse ma hanno proceduto a multarlo.