Minacce e insulti tra condomini per il parcheggio: denunciati

"In condominio vive bene chi prende il vicino come viene". Recita il proverbio che però non hanno voluto ‘ascoltare’ due vicini fabrianesi, lui di 44 lei di 38 anni finiti al pronto soccorso dell’ospedale Profili dopo una furibonda lite per il parcheggio sotto casa, tra minacce e insulti, finiti a colpi di scopa. Il parapiglia è avvenuto nei giorni scorsi quando i vicini, visto quanto stava accadendo dalle loro finestre hanno allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto, alla periferia della città, si sono precipitati gli agenti del commissariato fabrianese che hanno riportato la calma, ascoltato i testimoni e poi denunciato sia lui che lei. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato i due vicini che stavano ancora litigando. Sono stati riportati alla calma e separati dagli agenti. L’uomo riferiva che, dovendo uscire dal proprio cortile di casa con l’auto, aveva trovato difficoltà nel fare manovra per via di uno stendino per panni che la donna aveva sistemato proprio al limite della proprietà.

Sceso dall’auto per spostarlo di qualche centimetro, l’uomo ha riferito di essersi visto aggredire dalla vicina, dapprima con le urla e le offese, poi con un manico di scopa. Sarebbe stato colpito dalla donna che brandiva la scopa alla schiena e alle gambe. E sarebbe stato fatto cadere a terra. La donna invece sosteneva di subire da tempo le prepotenze dell’uomo che, non rispettando la sua proprietà, era solito lasciare oggetti e parcheggiare nell’area di pertinenza dell’appartamento di lei. La signora aggiungeva che, prima dell’intervento della Volante, aveva visto il vicino afferrare il suo stendino con i panni, trascinarlo per un metro e sbatterlo a terra, facendo cadere anche alcuni indumenti.

Di qui lo scambio di accuse e insulti con lui che avrebbe minacciato lei: "Se non te la fai finita sarà peggio per te. Vedrai". A quel punto la donna avrebbe reagito colpendolo con il manico di scopa che aveva tra le mani. Solo l’intervento della polizia ha riportato la calma. Poi entrambi si sono recati al pronto soccorso dove sono stati visitati. Hanno riportato lievi lesioni giudicate guaribili in 8 e 5 giorni, sia per le contusioni riportate che per lo stato di agitazione dovuto al litigio. I poliziotti hanno raccolto le rispettive denunce, acquisito anche le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti. Alla luce della ricostruzione della vicenda, i due fabrianesi sono stati denunciati per lesioni personali volontarie, l’uomo anche per minaccia.

Sara Ferreri