Minacce e offese alla moglie "Hai naso e denti storti" E giù botte: a giudizio

La offendeva per il suo aspetto fisico, una volta era il naso che non gli andava bene, un’altra volta erano i denti. Quando non la criticava l’avrebbe aggredita fisicamente non risparmiandole le botte nemmeno durante la gravidanza del loro figlio e perfino quando il bambino è poi nato. E ancora minacce di morte fino all’episodio in cui le avrebbe stretto il collo, usando un asciugamano. "Addosso a te mi prendo 30 anni di galera" gli avrebbe detto un giorno, il compagno, 35 anni, dopo l’ennesima volta che le alzava le mani per percuoterla. L’incubo non sarebbe finito nemmeno quando lei, 26 anni, aveva deciso di lasciarlo per tornare a vivere con i genitori e il bambino che non aveva nemmeno due anni. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e stalking l’uomo, di origine napoletana, è stato rinviato a giudizio ieri dal giudice Alberto Pallucchini. Per lui inizierà il processo all’8 novembre. Il napoletano è difeso dall’avvocato Alessandro Rocco. La ex compagna, una jesina, si è costituita parte civile con l’associazione Donne e Giustizia con l’avvocato Roberta Montenovo. I maltrattamenti, stando alle accuse, sarebbero andati avanti da agosto del 2018 fino ad aprile del 2022 quando la giovane ha poi deciso di lasciare la casa di Falconara, dove viveva con il compagno. In quel periodo lui le avrebbe dato dei nomignoli sgradevoli per offenderla chiamandola "naso storto, denti storti, sedere moscio". L’avrebbe picchiata e minacciata di morte. Dopo aver lasciato l’abitazione per tornare dai suoi genitori a Chiaravalle, e averlo denunciato, lui avrebbe iniziato a perseguitarla con telefonate ad ogni ora, inseguimenti, minacce perché non voleva che vedesse altri uomini e minacce anche che le avrebbe tolto il bambino. Le minacce di morte sarebbero state rivolte a lei e anche a tutta la sua famiglia. Questo fino ad agosto del 2022. ad ottobre dello stesso anno per l’uomo è scattato anche un divieto di avvicinamento. L’imputato ha sempre respinto le accuse. La verità emergerà dal processo. Stando alla ex compagna lui non avrebbe nemmeno pagato gli alimenti del bambino dopo che lei ha lasciato la casa dove vivevano insieme.

Marina Verdenelli