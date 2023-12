Minacce per la mancata precedenza. Un 43enne condannato a 6 mesi

Non gli era andato giù che un’auto, nel compiere una rotatoria, non gli aveva dato la precedenza così l’aveva inseguita fino a tagliarle la strada per poi minacciare duramente la conducente. "Vedrai cosa ti faccio, so dove abiti, ti conosco, conosco tuo padre, vengo a casa tua". Con l’accusa di violenza privata e minacce il tribunale di Ancona ieri ha condannato a sei mesi un 43enne, marocchino. L’uomo, che è anche in cura psichiatrica, a maggio del 2018 ha cercato di speronare l’auto guidata da una 32enne jesina. Una sorta di vendetta per non avergli dato la precedenza. L’imputato, difeso dall’avvocato Massimliano Bossio, il 22 maggio di cinque anni fa si trovava al volante di una Mercedes quando, nelle vicinanze di via XXIV Maggio ha visto una Renault Megane, guidata dalla 32enne, che si è immessa in una rotatoria da lui già imboccata senza dargli la precedenza. Il marocchino ha iniziato a suonare il clacson per lamentarsi della manovra stradale azzardata della donna e non vedendo nessuna reazione e segno di scusa aveva deciso di seguirla, accelerando, per raggiungerla e costringerla a fermarsi. La Mercedes ha stretto la strada alla Megane e la 32enne ha dovuto superarla a destra, imboccando via Granita o gli sarebbe finita addosso. Lì si era fermata, trovandosi il marocchino dietro che la minacciava urlando: "Sei una ragazza di m., ti conosco, tu vedrai adesso che ti succede". La donna aveva chiamato i carabinieri, preoccupata che quell’uomo potesse farle del male. Una pattuglia era arrivata sul posto. Tramite i militari il 43enne era stato identificato e la 32enne, a sua tutela, aveva deciso di denunciarlo. I due non si conoscevano. La minaccia relativa al fatto che l’imputato sapeva dove si trovasse l’abitazione della 32enne sarebbe stata solo per intimorirla. L’uomo soffre di problemi psichici per i quali sarebbe ancora in cura. A condannare l’imputato ieri è stato il giudice Lamberto Giusti.

ma. ver.