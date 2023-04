Minacce razziste per il troppo rumore nel condominio: a processo

Una famiglia rumorosa al punto che l’inquilino del piano di sotto sarebbe arrivato a minacciare il capofamiglia, originario del Senegal, così: "Negro di m., devi andare via di qui, faccio venire gli amici miei da Napoli che sparano a tutti, per loro non esistono grandi o bambini". Quelle parole hanno fatto finire a processo un 53enne, napoletano, per minacce aggravate dall’odio razziale. Davanti al giudice Lamberto Giusti ieri sono stati sentiti i testimoni della difesa che hanno ricostruito l’accaduto.

L’episodio in questione risale al 19 maggio del 2018, in una palazzina di via Camerano. Tra il senegalese, 45 anni, parte civile nel processo con l’avvocato Andrea Reginelli, non correva buon sangue. La famiglia dello straniero, sposato con due bambine piccole, sarebbe stata molto rumorosa tanto da turbare la tranquillità del 53enne con il quale ci sarebbero stati diversi battibecchi. Ad uno avrebbe assistito anche la sorella dell’imputato che ieri è stata ascoltata in aula. La donna ha riferito che un giorno, sempre nello stesso anno, mentre era andata a trovare il fratello, aveva assistito a delle minacce che la famiglia del senegalese avrebbe rivolto al napoletano. Il 45enne gli avrebbe detto "ti ammazzo" facendo il segno del taglio della gola. Per la parte offesa le minacce sono state invece subite da loro. Il napoletano, difeso dall’avvocato Gianni Baldoni, avrebbe affisso fuori dalla loro porta un cartello con scritto "animali, siete dei selvaggi, tornate nella giungla". Lo straniero si era rivolto alla polizia ed era partita la denuncia. Prossima udienza il 26 giugno per sentire altri tre testimoni e l’imputato. Il senegalese e la sua famiglia hanno abitato tre anni nella palazzina e poi hanno cambiato casa esasperati dal clima che si era creato nel condominio.

ma. ver.