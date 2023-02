Minaccia agente in cella: condannato

Chiede un pacco di pasta al poliziotto mentre è in carcere ma l’agente gli dice di aspettare e lui lo minaccia: "Ti rompo la testa e ti squarto tutto". E’ successo nel carcere di Montacuto, dove era recluso un napoletano di 46 anni, un malavitoso di Scampia che scontava una pena per associazione a delinquere di tipo mafioso. Il detenuto è finito a processo e ieri è stato condannato dalla giudice Alessandra Alessandroni a sei mesi di carcere per minacce aggravate. Era difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani. Era il febbraio del 2017 quando avrebbe minacciato il poliziotto della penitenziaria. Era tardo pomeriggio e l’assistente capo della polizia penitenziaria lo aveva chiuso in cella. In quel momento il detenuto gli ha fatto la richiesta di poter avere un pacco di pasta. Il poliziotto prima gli avrebbe detto di no, poi gli avrebbe detto di aspettare che finisse di sistemare anche gli altri detenuti. Lì il 46enne, che era anche sotto cura di psicofarmaci, avrebbe sbottato urlando "ti squarto tutto". Il poliziotto aveva quindi denunciato il napoletano.