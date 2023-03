Minaccia di gettarsi dal terzo piano

Anziana minaccia di buttarsi nel vuoto: salvata dalle Volanti. È successo in via Podesti, giovedì mattina. Ad allertare il 112 Nue è stata la badante della donna, una 75enne affetta da demenza senile. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’anziana sul balcone al terzo piano della sua abitazione. Visibilmente agitata, la signora palesava allucinazioni parlando in modo poco comprensibile. Stando a quanto trapela, la 75enne, nell’ultimo periodo, avrebbe cambiato terapia farmacologica prescritta dal medico. Gli agenti, con competenza e professionalità, mettevano in sicurezza la donna e la tranquillizzavano, tentando di entrare in empatia con la stessa.