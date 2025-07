Minaccia di morte l’agente: detenuto va a processo

Si avvicina per tranquillizzare un detenuto che stava distruggendo una porta blindata quando è stato minacciato di morte. "Pezzo di m...apri questa porta e fammi uscire. Ho visto la tua faccia, ti ammazzo a te e alla tua famiglia". Queste le parole che un poliziotto della penitenziaria, in servizio al carcere di Montacuto, si è sentito dire da un nuovo ospite appena arrivato per scontare una pena detentiva. Era il 21 febbraio del 2022. L’agente ha dovuto fare una relazione di servizio che ha portato ad una denuncia d’ufficio a carico del detenuto, un 36enne originario del Congo. Lo straniero è finito a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri ha testimoniato il poliziotto che ha subito le minacce. "Il detenuto si trovava nella saletta dei nuovi giunti – ha spiegato l’agente – dove dove attendere per procedere poi con l’immatricolazione. Era molto agitato e ha iniziato a prendere a calci tutto quello che trovava a portata di mano, anche la porta blindata. A quel punto mi sono avvicinato, anche se non ero io che dovevo fare la registrazione, io dovevo solo portargli le coperte e le posate, le cose iniziali che si danno agli arrivi perché mi occupavo di quella mansione lì. Volevo solo calmarlo per farlo smettere di dare calci". Il poliziotto gli avrebbe detto che mancava poco alla sua pratica e che doveva pazientare un po’ perché quella era la procedura. "Mi ha detto che dovevo aprirgli la porta – ha riferito il poliziotto in aula – o mi avrebbe fatto uccidere". L’udienza è stata aggiornata al 27 ottobre.

ma. ver.