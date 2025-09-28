Minaccia di morte una donna: arrestato

"Ti sgozzo e ti sciolgo con l’acido". Si è sentita gridare una donna passando per la strada. A minacciarla di morte, dal balcone di casa, era un giovane che si trovava ai domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, dopo una scia di violenze, alcune dei quali ai danni della sua ex fidanzata. Un giovane che la passante nemmeno conosceva. Il fatto è avvenuto il 3 settembre scorso e ora i carabinieri della stazione di Jesi hanno arrestato di nuovo e portato nel carcere di Montacuto il 25enne ucraino, residente a Jesi e gravato da numerosi pregiudizi di polizia. Questo in esecuzione di un’ordinanza del gip di Ancona, che ha disposto l’aggravamento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico cui il giovane era già sottoposto dallo scorso 8 agosto.

A carico del giovane gravava infatti già la misura cautelare domiciliare emessa a seguito di una violenta aggressione da lui messa in atto la notte del 6 luglio scorso, in via Cavour. Qui avrebbe assalito con inaudita violenza un 40enne del posto, afferrandolo con una prolungata stretta al collo tanto da fargli perdere i sensi e sferrandogli poi calci e pugni, procurandogli varie lesioni e fratture multiple al volto. Grazie anche alle telecamere però il giovane era stato identificato e denunciato. Tre mesi prima, era l’8 aprile, il 25enne era stato anche arrestato in flagranza dalla polizia Locale di Jesi, intervenuta a seguito di un’aggressione in strada del giovane ai danni della sua fidanzata la quale nella circostanza aveva riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. In quell’occasione era sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri per l’uomo che era andato in escandescenza.

Lo stesso era stato poi denunciato la notte del 17 giugno scorso per aver aggredito i titolari di un bar di Jesi, colpevoli a suo dire di non avergli voluto somministrare ulteriori bevande alcoliche. Ma la scia di violenze ascrivibili al 25enne risale all’anno scorso. A cominciare dal 5 maggio quando, in pieno centro a Filottrano, avrebbe percosso un 30enne dopo averlo spintonato lungo una scalinata, procurandogli lesioni per 80 giorni di prognosi. Ancora alla tarda serata del 3 luglio dell’anno scorso, sempre a Jesi, visibilmente ubriaco, avrebbe aggredito i titolari di un negozio di alimenti etnici, ferendoli lievemente e spaccando gli arredi del locale. L’aggravamento della misura con il regime di detenzione carceraria decisa dal gip nasce però dall’ultima segnalazione in ordine di tempo da parte dei carabinieri della stazione di Jesi. Quella appunto della minaccia di morte alla donna, solo perché passava sotto casa sua.