Minaccia di uccidersi. Salvato con una telefonata: "Pensa solo ai tuoi figli"

Minaccia di lanciarsi nel vuoto in preda a uno stato depressivo, salvato dopo un dialogo emozionante al telefono con un operatore della centrale operativa dei carabinieri di Ancona. Il militare è riuscito a convincere l’aspirante suicida, un uomo di origini straniere, a desistere dal suo intento dopo una conversazione durata quasi un’ora in cui si è disteso e tranquillizzato.

Determinante il riferimento fatto dal carabiniere ai figli dell’uomo che minacciava di togliersi la vita: "Una telefonata toccante, in cui ho cercato di toccare le corde più sensibili dell’uomo, una persona comune e per questo sono rimasto in contatto con la realtà _ racconta il Brigadiere Daniele Sandro Pecci, il carabiniere in linea _. Durante la conversazione ho cercato di capire dove potessi inserirmi senza fare danni e prendere sempre più confidenza.

Quando mi ha detto che aveva figli, e anche io ne ho, e che li amava ho pensato fosse il tasto giusto per stabilire un contatto basato sulla fiducia e spingerlo così a desistere dalle sue intenzioni. L’ho continuato a stimolare e a spingerlo a non cedere, a restare con noi, tranquillizzandolo.

I 35 anni di lavoro su strada, in cui ho affrontato tante esperienze e sono sempre stato a contatto con le persone, mi hanno aiutato in questo caso. Sono davvero felice che le cose siano andate per il verso giusto". Quando si dice ‘Il telefono ti allunga la vita’. Così recitava un noto slogan pubblicitario di tanti anni fa. Mai concetto fu più appropriato per descrivere il dramma a lieto fine andato in scena ieri a Falconara. Il telefono, mezzo di comunicazione fondamentale, ma stavolta ad aver giocato un ruolo ancor più decisivo è stato l’operatore all’altro capo dell’ipotetico filo. Un carabiniere capace di tenere la probabile vittima di un suicidio incollato al microfono, parlare con lui a lungo, quasi 50 minuti, e consentendo il recupero e la messa in sicurezza dell’uomo da parte dei colleghi dell’Arma. Ecco come sono andati i fatti. L’episodio risale alla tarda serata di venerdì ed è avvenuto a Falconara Marittima, dove un 30enne straniero è stato soccorso dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona e dal personale del 118. Stando alla cronaca, alcuni vicini avevano segnalato che lo straniero stava minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto dal 6° piano della propria abitazione.

L’uomo, che era effettivamente sul tetto dell’edificio, è apparso da subito ai soccorritori fortemente agitato e irragionevole nonché determinato a compiere il gesto suicida. Inizialmente, inoltre, ha rifiutato la presenza dei militari e dei sanitari, intimandogli a più riprese di allontanarsi e sporgendosi in maniera sempre più pericolosa. Alla fine il soggetto è stato messo in sicurezza e trasportato all’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso legate al suo profondo stato depressivo.

Grande il sollievo dei carabinieri per essere riusciti a portare a compimento una trattativa tutt’altro che facile.