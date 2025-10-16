Minaccia la ex che era tornata a vivere in Italia, inglese condannato per stalking

Ancona, 16 ottobre 2025 – Lascia il compagno con cui aveva convissuto per anni in Inghilterra e rientrata in Italia lui inizia a perseguitarla. Telefonate, messaggi telematici e poi le minacce: “Ti tolgo nostro figlio, vengo e te lo porto via, guardati le spalle”.

L'atteggiamento è andato avanti da agosto a dicembre del 2023 quando la donna, anconetana, ha poi deciso di sporgere denuncia rivolgendosi alla polizia, la squadra specializzata per reati contro le donne. Per l'ex è scattata una misura cautelare, il divieto di avvicinamento, ed è partita una indagine che ha portato l'inglese a processo per stalking.

L'uomo, 47 anni, ieri è stato condannato dal tribunale di Ancona. La giudice Maria Elena Cola ha inflitto una pena di un anno. L'imputato era difeso dall'avvocato Giacomo Curzi. La vittima, 41 anni, era parte civile con gli avvocati Cinzia Molinaro e Alessandra Gambini.

Stando alle accuse il 47enne sarebbe arrivato a dire alla ex che avrebbe raggiunto la scuola frequentata dal figlio per prelevarlo e portarlo all'estero. Per mesi la donna ha vissuto nell'incubo di perdere il bambino, minorenne. L'uomo le avrebbe detto che era pronto a fare del male anche ai suoi familiari facendosi giustizia da sé.