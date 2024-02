Minaccia il rivale in amore: "Ti mangio vivo"

Insultata e picchiata dal marito decide di lasciarlo quando lui è arrivato a puntarle un coltello addosso per costringerla ad avere rapporti sessuali. Nemmeno la separazione però le ha dato tregua. Per controllarla l’avrebbe seguita quasi tutti i giorni, appostandosi lungo le vie dove la donna passava per poi mandarle messaggi minatori rivolti a lei e al suo nuovo compagno. "Andrai all’ospedale e soffrirai – avrebbe detto alla nuova fiamma della moglie – ti mangio vivo". Il nuovo flirt sarebbe stato preso anche a pugni è finito in ospedale davvero, con una prognosi di 15 giorni. Con l’accusa di stalking, maltrattamenti, lesioni e minacce è a processo un albabese di 37 anni, residente in città. Davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini dovrà iniziare l’audizione dei testimoni dell’accusa, il prossimo 10 luglio.

I fatti relativi ai maltrattamenti sono iniziati nel 2020 e durati fino a maggio 2023, quando la moglie, anche lei albanese, ha poi lasciato il marito. Lui l’avrebbe percossa spesso con calci e pugni, anche danti alla figlia minorenne. Poi sarebbe anche passato ad impugnare un’arma, un coltello, per costringere la coniuge a fare sesso con lui. Dall’estate scorsa fino a settembre sono avvenuti gli altri episodi, lo stalking, le minacce e l’aggressione al nuovo compagno della donna. L’uomo è stato preso a pugni il 4 settembre scorso, con le pratiche di separazione già in atto. Nessuno dei due si è costituito parte civile nel processo. L’imputato è difeso dall’avvocato Angelandrea Cecere.

Ma. Ver.