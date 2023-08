Minaccia il suicidio, portata in ospedale

Ha minacciato di volerla fare finita, ma dopo aver vagato per un’ora fuori casa è rientrata ed è stata raggiunta dalla Polizia di Stato, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi per i controlli in ospedale. È accaduto nella notte di domenica, quando una mamma in lacrime ha telefonato alla sala operativa della Questura per sua figlia. La giovane, infatti, si era allontanata dalla propria abitazione in direzione della stazione di Palombina Nuova, manifestando intenti suicidi in quanto stanca di vivere. Le volanti l’hanno cercata dappertutto, tra Ancona e Falconara. Dopo un’ora è stata lei stessa a rincasare, ma gli operatori l’hanno ugualmente raggiunta percependo una situazione di pericolo. Si era barricata in camera da letto e, pazientemente, è stata convinta a uscire. Quando l’ha fatto, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad urlare, a togliersi gli abiti e a lanciarli contro gli agenti. Agli stessi ha riferito che nessuna persona l’avrebbe potuta aiutare per le sue problematiche fisiche e che soltanto la morte le avrebbe dato sollievo. A quel punto i poliziotti, nonostante fossero riusciti a calmarla, hanno preferito far intervenire sul posto i sanitari che, dopo un breve colloquio, l’hanno accompagnata a Torrette per le cure del caso.