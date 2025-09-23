Minaccia la moglie con una mannaia e posta foto sui social

La moglie non voleva più saperne di lui e si era sistemata in un’altra abitazione chiedendo la separazione dal marito che avrebbe avuto nei suoi confronti atteggiamenti poco amorevoli. L’uomo aveva provato a riportarla a casa, senza successo. Da quel momento sarebbe scattato un desiderio di vendetta e di rivalsa sulla donna al punto di uscire di casa con una mannaia e postare il gesto anche sui social. Con l’accusa di minacce gravi e utilizzo di un’arma atta ad offendere, il tribunale di Ancona ha condannato ieri un 42enne di origine filippina residente in città. La giudice Alessandra Alessandroni ha inflitto all’uomo otto mesi, senza la possibilità di beneficiare dei servizi socialmente utili. L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Nucera, procedeva con il rito abbreviato. Nessun dibattimento e testimoni sentiti, il processo si è svolto sulla base delle carte d’indagine che sono state acquisite con la scelta di procedere con il rito alternativo. L’accusa di minacce gravi il filippino l’aveva sia nei confronti della consorte che nei confronti di due connazionali sui quali si era fissato avessero delle responsabilità sulla fine del suo matrimonio. I fatti contestati si riferiscono a febbraio del 2019. Il filippino in più occasioni avrebbe portato fuori da casa la mannaia per raggiungere poi l’abitazione dove la donna si era trasferita a vivere, in via Gioberti, molto distante da lui. Sotto casa di lei si sarebbe fatto delle foto poi postate sul proprio profilo Facebook, per farsi vedere dove si trovava, quasi fosse un avvertimento. Brandendo l’arma da taglio in prossimità dell’abitazione della moglie avrebbe fatto tutto questo per cercare di parlarle e avere la possibilità di un chiarimento. Il tutto documentato con un video, anche questo messo sui social e dove intimoriva sia la moglie che altri due connazionali. "Non uscite di casa perché vi faccio male se vi vedo". La donna si era rivolta alle forze dell’ordine per denunciarlo. Sempre in un video se la sarebbe presa ancora con i due connazionali, chiamati con l’appellativo di "gay" dicendo loro "questi due li uccido però" e poi "ditemi dove ci vediamo, vi vengo a trovare a casa, uno per uno". Accuse sempre respinte dall’imputato che a detta sua non avrebbe avuto nemmeno profili social dove scrivere e postare nulla. Uscite le motivazioni della sentenza, il filippino potrà ricorrere in appello.