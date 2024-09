Minacciava i ragazzini su motorini rumorosi: individuato l’uomo

Sarebbe stato individuato dalle forze dell’ordine l’uomo che ha inseguito in auto i ragazzini sulle moto "fracassone" minacciandoli con violenza di smetterla alla Stazione di Osimo. Pare che in macchina avesse anche una mazza da baseball. La denuncia di una mamma ha raggiunto i carabinieri che hanno avviato le indagini e avrebbero scoperto l’identità di quella persona per cui ancora non sono stati presi provvedimenti. Tanta la paura. A incastrarlo la stessa segnalazione e altre testimonianze raccolte. Ai centralini di vigili e carabinieri quest’estate, da Osimo e non solo, sono piovute decine di chiamate per segnalare le scorribande rumorose di adolescenti anche fino alle 2 di notte, motivo che ha mosso l’assessorato alla Viabilità a far potenziare i controlli da parte della Municipale aumentati quest’estate. Agenti sulle strade anche per far moderare l’alta velocità lamentata dai residenti su alcuni rettilinei prima del verificarsi di incidenti anche molto gravi come è già accaduto in passato.