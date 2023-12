Minghi, nuovo album e tour: il 28 aprile alla Fenice di Senigallia

Un nuovo album, ‘Anima Sbiadita’, e relativo tour. Per Amedeo Minghi sarà un 2024 importante, che lo vedrà girare l’Italia per far ascoltare le suo nuove versioni dal vivo, oltre ai classici del repertorio. Tra le tappe del tour c’è il Teatro La Fenice di Senigallia, dove il cantautore si esibirà il 28 aprile. I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket (online e punti vendita; per informazioni 0859047726 e www.besteventi.it).

Minghi salirà sul palco senigalliese accompagnato da un sestetto d’archi e da una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora. Autore e interprete di canzoni molto popolari tra il grande pubblico, Minghi ha alle spalle una lunga carriera, simboleggiata dal suo brano migliore, ‘1950’, che lo lanciò definitivamente sulla scena nazionale.

Da ricordare anche brani come "La vita mia", pezzo con cui scalò le classifiche internazionali, oltre a quelle italiane, "Cantare è d’amore", presentata al Festival di Sanremo nel 1996, fino alla notissima "Vattene Amore", cantato in coppia con Mietta, sempre sul palcoscenico sanremese (era il 1990), dove è salito per ben otto volte.