Ministro Musumeci a Senigallia, "400 milioni per la messa in sicurezza"

"Sono qui per verificare lo stato dei luoghi, ciò che è stato fatto e soprattutto quello che c’è ancora da fare". Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ieri a Senigallia per un incontro con i sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre 2022. "L’interesse del governo è di assicurare le risorse necessarie e accertare che siano spese utilmente – ha aggiunto –. Serve progettare, aprire cantieri, non ricostruire per tamponare, ma per ridurre il potenziale rischio. Un territorio non sicuro è sterile, condannato alla desertificazione e non sollecita investimenti. Il diritto alla sicurezza è prioritario. Abbiamo accumulato in Italia circa 8 o 10 miliardi destinati alla messa in sicurezza, che per mille difficoltà non sono spesi". "Qui il fattore risorse finanziarie non esiste. Il governo – ha sottolineato il ministro – ha fatto ciò che forse in nessun’altra calamità era stato mai fatto", mettendo a disposizione "400 milioni, ora dobbiamo tutti lavorare, e lo stiamo già facendo, c’è un impegno serio del presidente della Regione", e i sindaci "non possono che essere cooperatori".

"Siamo qui col ministro Musumeci per fare il punto sulle emergenze alluvionali – ha detto il governatore Acquaroli – e sullo sfondo abbiamo anche il sisma del 2016, le scosse del 2022 e la grande partita della ricostruzione. Dobbiamo dare al più presto risposte e prospettive alle comunità colpite. Stiamo lavorando per destinare quanto prima i 400 milioni stanziati dal governo". La giornata è iniziata con un incontro operativo con le strutture tecniche regionali. I fondi del governo, fatti salvi 6,1 milioni stanziati con le prime ordinanze del Dpc, ammontano a 400 milioni (200 per il 2022, 100 per il 2023 e 100 per il 2024), a fronte di un fabbisogno di poco più di un miliardo.

Per il pagamento degli interventi di somma urgenza e per i primi ristori a cittadini sono state trasferite risorse per 44.792.454 euro, a fronte di 87.740.368 euro approvati e in attesa di rendicontazione. La struttura regionale, con fondi propri, ha effettuato circa cento interventi sui bacini colpiti dall’alluvione, per un totale di 12 milioni di euro (100 cantieri).