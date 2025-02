Minore aggredito per la droga. La polizia acquisisce i filmati

La polizia è pronta ad acquisire i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità dell’Istituto di Credito in via Chiostergi, dove nella tarda serata di sabato, un 16enne del luogo sarebbe stato aggredito da un coetaneo di origine straniera. La giovane vittima si è recata in Commissariato per dare la sua versione dei fatti, secondo la quale, il ragazzo, reo di non aver pagato la droga, sarebbe stato attaccato fino ad essere ferito al fine di dover ricorrere al Pronto Soccorso. Il giovane, che avrebbe riportato alcune escoriazioni, si è recato in ospedale dove i medici lo hanno però dimesso senza alcun giorno di prognosi. Ieri mattina è stato ascoltato dai poliziotti e lamentava dolore ad un piede, dolore che sarebbe dovuto all’aggressione di sabato scorso. Proprio a causa di questo, sarebbe ritornato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli agenti dovranno fare chiarezza anche su quanto accaduto al cellulare del ragazzo, per capire se sia stato tolto volontariamente o trattenuto in attesa del pagamento del debito. Questo cambierà le ipotesi di reato nei confronti dell’aggressore, una volta che il ragazzo avrà sporto denuncia. Sia il giovane che il suo potenziale aggressore, sarebbero entrambi noti alle forze dell’ordine in quanto già sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Un episodio in via di approfondimento da parte dei poliziotti, per fare luce sullo spaccio di sostanze stupefacenti tra giovanissimi. Un giro di droga che, secondo quanto emerso, avviene anche nelle vie centrali del centro storico, nel bel mezzo della movida del sabato e sera e vede protagonisti, come in questo caso, anche giovanissimi.