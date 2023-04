Minorenne molestata nel bagno del multiplex: fermato un ventenne

È stata molestata da uno conosciuto mentre si trovava nella toilette del cinema multisala. È stata una serata choc quella di sabato per una ragazzina, ancora minorenne, vittima di una molestia da parte di un ragazzo di poco più grande.

La ragazzina stava assistendo alla proiezione di un film, intorno alle 21, quando è uscita dalla sala per andare alla toilette. Al rientro la ragazzina era sconvolta. Ha subito riferito di essere stata poco prima aggredita e palpeggiata da uno sconosciuto, ma per fortuna era riuscita a liberarsi e a scappare in sala. Il personale del multiplex ha subito allertato le forze dell’ordine.

La polizia è arrivata sul posto e ha subito attivato le ricerche del giovane, presidiando le uscite della struttura. Intorno alle 21.30 gli agenti hanno avvistato una persona che tentava la fuga da una delle uscite laterali e che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Il ragazzo, un ventenne, è stato identificato e condotto in Commissariato. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.