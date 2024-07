Minorenne nel mirino. Pubblica foto dell’ex nuda e la perseguita nonostante il braccialetto elettronico

Prima la lascia poi quando vede che lei era d’accordo, perché la loro relazione aveva avuto sempre problemi, spesso anche per gelosia, inizia a cercarla e tormentarla con messaggi con scritto "torniamo insieme, rimettiti con me". Davanti ai continui rifiuti si è vendicato pubblicando una foto nuda della ragazza, sul profilo Instagram di lei. Niente lo fermava, nemmeno un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico che ha violato raggiungendola in piazza Roma mentre era al bar con gli amici. Vittima una minorenne che, attraverso il padre, ha denunciato e fatto arrestare dalla polizia un 24enne rumeno con cui aveva avuto una relazione sentimentale.

La denuncia è di dicembre scorso e ha portato direttamente a processo il 24enne con le accuse di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, meglio noto come revenge porn, stalking e accesso abusivo al sistema informatico della ragazzina. La Procura infatti, dopo la misura cautelare a lui, ha chiesto il giudizio immediato e ieri l’imputato, difeso dall’avvocato Angeladrea Cecere, è stato condannato a tre anni dalla giudice Francesca De Palma. Procedeva con il rito abbreviato. La minorenne era parte civile con l’avvocato Roberta Montenovo dell’associazione Donne e Giustizia.

La storia sentimentale tra la minorenne e il suo ex è durata quasi un anno, a cavallo tra il 2022 e il 2023, ma ha avuto ripercussioni fino a marzo scorso perché il 24 enne ha violato il divieto di avvicinamento alla minorenne per ben due volte, facendo suonare il braccialetto elettronico disposto su di lui dal giudice. A fine 2023 lui l’aveva lasciata e lei era stata d’accordo di troncare una relazione ormai malata. Lui ha iniziato a perseguitarla. A metà dicembre la 17enne si è ritrovata una foto intima pubblicata su Instagram con un messaggio a sfondo sessuale. Il rumeno aveva le sue password per accedere al social. La foto è stata in rete pochi minuti perché poi l’aveva rimossa ma abbastanza per essere vista. Così la 17 enne si è rivolta alla polizia, accompagnata dal padre, raccontando anche la tempesta di messaggi che lui le aveva inviato sul telefonino e l’insistenza a rimettersi insieme. II 24enne le ha inviato anche un video dove bruciava le foto con il suo viso con messaggi dove scriveva "è per te, spero che scoppi, che ti ammazzi".

Per il rumeno erano scattate le manette e il sequestro dei cellulari dove sono state trovate altre foto intime che lo ritraevano con la minore. Dopo la convalida dell’arresto era stato disposto per il 24enne un divieto di avvicinamento alla ragazzina, di 500 metri e con braccialetto elettronico. A metà marzo, mentre la vittima si trovava in un bar di piazza Roma, è scattato l’allarme sul suo cellulare che l’avvisava della presenza del 24enne. Il rumeno era in una panchina, vicino alla fermata del bus. La 17enne ha chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato il rumeno. Ora è tornato libero.