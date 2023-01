Minori immigrati: 4 dalle "famiglie"

Continua il via vai di minori non accompagnati ospitati presso il centro di accoglienza dopo lo sbarco al porto di Ancona dalla Ocean Viking e Geo Barent: i primi 17 erano arrivati martedì sera e nel primo pomeriggio di giovedì se ne sono aggiunti altri 22. Nella tarda mattinata di venerdì, 13 dei minori presenti si sono allontanati dalla struttura: cinque di loro sono stati ritrovati tre a Rimini e altri due riportati in struttura, mentre per altri quattro si profila un futuro nella capitale. Sarebbero partiti per Roma dove li attendono zii e amici che li aiuteranno a regolarizzare la loro posizione in Italia.

I minori resteranno ospiti del centro di accoglienza allestito nella struttura di piazzale Morandi per un mese, nel frattempo, gli operatori stanno organizzando il loro trasferimento in strutture idonee. I giovani che sono rimasti nel centro sono tutti musulmani e hanno chiesto di pregare, parlano arabo, ma alcuni di loro capiscono l’inglese, lingua in cui riescono ad esprimersi a malapena. Lo stesso vale per i giovani provenienti da una parte del Ciad che capiscono il francese ma non lo parlano. I ragazzi sono curiosi e, attraverso gli operatori cercano di imparare qualche parola di italiano, per loro non c’è ancora stato tempo di organizzare vere e proprie lezioni che saranno organizzate con il percorso nei centri dove verranno ospitati i minori. I ragazzi trascorrono le giornate tra partite di pallone e giochi in giardino, alcuni di loro possiedono un cellulare, ma senza scheda: l’unico collegamento è grazie al wi-fi fornito dalla struttura. Questo consente loro di poter contattare, per chi li ha, amici e parenti che sono già in Europa. "Non sono in prigione, possono andare, in prigione ci sono già stati mentre erano in Libia e ora desiderano solo raggiungere un amico, un parente, un cugino. Riabbracciare una persona cara - il post della Caritas -. Alcuni invece restano e ci guardano con timore. Hanno capito che non siamo qui a far loro del male, che non abbiamo doppi fini, che non li maltratteremo e non ruberemo loro il denaro. Tra loro c’è chi sogna una famiglia e ascolta attentamente la possibilità di essere affidato a nuovi genitori. "Ma cosa dovrò fare? Cambiare nome? Cambiare religione?". Una famiglia nuova, quando i genitori che avevi sono morti o chissà dove sono, potrebbe diventare il sogno che spazza via gli incubi della notte". Ragazzi che fanno fatica a fidarsi e scappano anche per questo.