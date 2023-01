"Minori stranieri non accompagnati Numeri preoccupanti in aumento"

L’assessore Kristian Gianfreda interviene in merito alla notizia, ripresa da alcune testate nazionali, sull’aumento di arrivi di minori non accompagnati in Italia. "Raccolgo e confermo le preoccupazioni emerse da più parti, anche in Emilia-Romagna – dice Gianfreda –, circa il progressivo aumento, registrato nell’ultimo anno di arrivi di minori stranieri non accompagnati. Un fenomeno a macchia di leopardo legato anche alla presenza di comunità di cittadini stranieri impegnate, nei singoli territori, in specifici ambiti lavorativi. Questo è un campanello di allarme da non sottovalutare, perché il rischio è quello di una rete di adulti che, con lo scopo dello sfruttamento lavorativo, organizzi l’arrivo in Italia di questi minori. Su questo dobbiamo lavorare in sinergia con le forze dell’ordine e le Istituzioni, locali e governative, per monitorare con grande attenzione questi possibili rischi.

L’arrivo di minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio può infatti essere una risorsa importante per la nostra comunità, se e quando c’è la possibilità di investire sulla loro educazione, garantendo così una effettiva integrazione. Su questo territorio sono attivi diversi esempi positivi che il Comune continua a sostenere, anche perché ne ha l’onere diretto per quanto riguarda i costi. Aperti dunque a questi interventi ma attentissimi a monitorare e contrastare fermamente ogni rischio di deriva criminosa e di sfruttamento lavorativo".