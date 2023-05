"Mio nonno 90enne visitato dopo dieci ore"

di Sara Ferreri

"Mio nonno 90enne portato in pronto soccorso è stato lasciato in una barella e visitato da un medico, oltre dieci ore dopo il suo arrivo. Lo abbiamo ritrovato bagnato di urina, a digiuno e senza che nessuno gli avesse somministrato i suoi farmaci. E’ stato lasciato su una barella con una coperta arrotolata al posto del cuscino e senza campanello per chiedere aiuto". A parlare è Veronica che mercoledì, indignata per quanto stava accadendo, si è rivolta al sindaco Lorenzo Fiordelmondo che poche ore dopo l’ha chiamata, ascoltata e si è sincerato, chiamando il primario del pronto soccorso Mario Caroli della situazione. Il 90enne è arrivato mercoledì mattina, giornata che come l’indomani e ieri è stata caratterizzata da un iperafflusso di pazienti anziani e con pluripatologie al pronto soccorso. Diversi di loro però l’ospedale Carlo Urbani non era in grado di ricoverare per la carenza di posti letto. L’altro nodo anch’esso piuttosto risalente nel tempo è la mancanza di personale, specie medico e oss. Questi ultimi sono due per turno e devono assistere anche 40 pazienti insieme, oltrechè somministrare loro il cibo e accompagnarli nei reparti per esami e consulenze. Il 90enne arrivato in pronto soccorso alle 11 ed è stato visitato poco dopo le 20. "Dal pronto soccorso hanno chiamato mia madre a casa a mezzanotte dicendole che lo avevano visitato e stavano facendo delle trasfusioni. Mio nonno era spaesato e disorientato per le sofferenze ma anche per lo choc di trovarsi da solo in ospedale. Ha un linfoma e gli hanno trovato un’insufficienza renale ma volevano mandarlo a casa. L’indomani ci hanno detto che non c’erano posti per ricoverarlo e il personale, visibilmente stremato e che ha tutta la nostra stima, ci ha chiesto se fosse possibile per noi provvedere al pasto. È rimasto un altro giorno nella stessa barella in attesa di ricovero poi finalmente oggi pomeriggio (ieri, ndr) trasferito in Obi. Quanto accaduto a mio nonno non è umano, né degno di un Paese civile per questo ho deciso di scrivere al sindaco che ringrazio per la risposta tempestiva. Mi ha consigliato di chiamare il tribunale del Malato con il coordinatore Pasquale Liguori che è subito intervenuto e si è attivato". "La prego di non vedere questa mia email solo come una lamentela fine a se stessa – ha scritto la nipote nella lettera al sindaco –, ma anche come una sincera offerta di supporto alla causa del nostro ospedale perché un punto più basso di questo difficilmente si può raggiungere".