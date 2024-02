"Mio padre era uno di loro. Adesso stop alla violenza"

Il Treno del Ricordo, partito il 10 febbraio scorso da Trieste, è giunto ieri mattina ad Ancona per proporre la mostra multimediale sul viaggio compiuto dagli esuli italiani in fuga dai territori passati alla Jugoslavia dopo il secondo conflitto mondiale. Il progetto è stato voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, accolto alla stazione dalle scolaresche provenienti da tutte le province marchigiane, dalle autorità civili e militari, dalle associazioni degli esuli, dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e dal Sindaco di Ancona Daniele Silvetti. "Un Giorno del Ricordo che viene oggi ribadito - ha evidenziato Silvetti - ma che rappresenta una situazione drammatica vissuta anche ad Ancona. Purtroppo c’è ancora qualche ferita da rimarginare che ha messo in contrapposizione due comunità, una che stava fuggendo e un’altra ancora in preda alle scorie della guerra e della strumentalizzazione politica. Credo che anche con iniziative come questa sia possibile rimarginare questa ferita, facendo comprendere alle nuove generazioni il dramma di quanto successo".

Molti gli studenti presenti che hanno rivolto al ministro domande, come quelli dell’Istituto scolastico Cittadella Hack che lo hanno incontrato. "Una giornata emozionante - ha detto Abodi - che a 20 anni dall’istituzione della legge sulla Giornata del Ricordo ci consente di consegnare ai bambini e alle bambine il ricordo, per ristabilire la verità storica e al contempo per trovare forme di pacificazione perché solo ristabilendo la verità è possibile guardare al futuro con serenità." Il ministro ha sottolineato la grande partecipazione avuta in tutte le tappe che ha già fatto il treno e l’impegno del Governo per far si che le ferite di quanto avvenuto siano in qualche modo sanate come per le 698 persone, testimonianza viva di quella tragedia, che nel loro codice fiscale hanno come stato ancora la Jugoslavia e che prima dell’arrivo del treno a Taranto saranno regolarizzate per avere nel loro documento la I d’Italia.

Emozionante l’intervento del sottosegretario Lucia Albano, figlia di uno di quegli esuli, che nel suo intervento ha letto alcuni dei ricordi e delle sofferenze patite dal padre quando era bimbimbo nel suo viaggio verso l’Italia.

Ai bambini si è rivolto il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: "La loro presenza riveste il significato più profondo della manifestazione per una memoria che dobbiamo tenere viva. Questo treno fa rivivere un pezzo della nostra storia che per troppi anni è stato discusso e che oggi in tanti hanno difficoltà a riconoscere. In un’epoca complessa e difficile, con la guerra alle porte dell’Europa, questi momenti possono servire a ricordare che nella violenza non c’è mai niente di buono e che quando l’uomo prevarica la libertà anche di un singolo individuo quest’ultimo va sempre difeso".

