Mirino puntato sul Guasco Sindaco, assessore, tecnici da piazza San Francesco fino ai piedi del Duomo

di Pierfrancesco Curzi

Il Guasco dopo il Cardeto, il sindaco Daniele Silvetti bissa il sopralluogo della scorsa settimana per capire lo stato dell’arte. Accompagnato, in particolare, dall’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, il sindaco ha voluto vedere coi propri occhi lo stato delle cose e capire come attivare una serie di interventi. Da piazza san Francesco ai piedi del duomo ha ascoltato le spiegazioni fornite dai tecnici che ha ereditato dalla vecchia giunta e che in larga parte confermerà in maniera definitiva dopo la proroga al 15 settembre. Urbanistica, lavori pubblici, verde, l’abc dello sviluppo e del recupero del centro storico nei piani della nuova giunta che però non dovrà stravolgere nulla. I cantieri aperti dalla giunta Mancinelli, infatti, vanno avanti, alcuni sono in ritardo a causa delle situazioni contingenti che hanno riguardato tutto il Paese e non solo il Comune di Ancona, a partire dalla lievitazione dei costi.

Dirigenti a tratti a disagio di fronte a questa nuova modalità di approccio, con Silvetti più disposto ad ascoltare e invece Tombolini, più avvezzo alla materia viste le sue battaglie da consigliere di opposizione nei cinque anni appena trascorsi, già in palla e forse troppo sicuro di sé. Alla partenza del sopralluogo anche una sorpresa, l’ex sindaco dorico Renato Galeazzi: "Credo che la nuova giunta possa far bene e sistemare alcuni problemi che quella vecchia non ha risolto _ ha detto Galeazzi, da sempre particolarmente ostile rispetto a Valeria Mancinelli e alla sua squadra _. tra cui uno che mi tocca da vicino, ossia la scalinata che da via Pizzecolli collegherà via Birarelli, proprio all’altezza di casa mia. L’intervento doveva essere concluso da tempo e invece siamo molto indietro. Non è possibile che io debba vivere da tre anni davanti a delle impalcature". Galeazzi, da navigato amministratore, dovrebbe sapere come va il mondo, compreso l’aumento dei prezzi delle materie prime che hanno stravolto il mercato edilizio e fatto saltare appalti su appalti. Quello in questione era partito nella fase post-Covid e aveva dovuto affrontare altri ostacoli contingenti, tra cui il ritrovamento di resti animali, problemi con le ditte e così via. Il cantiere però è ripartito da tempo, la scalinata sui sta realizzando ed entro l’anno dovrebbe essere tutto risolto per un import di 470mila euro, oltre 100mila in più rispetto all’origine.

L’altro nodo di quella zona è l’ex Istituto Fermi, diviso in tre enormi edifici, tra cui palazzo Vanvitelli (con all’interno una piccola chiesa) e palazzo Acciaiuoli. Il plesso complessivo è di proprietà di privati, da anni sono in corso ripetute aste e ribassi che hanno portato il bene a deprezzarsi da 11 a 2 milioni di euro. L’idea di Tombolini è spacchettare il sito togliendo gli oneri a carico di chi compra, una norma stabilita prima della grande crisi immobiliare del 2008 e che adesso rende praticamente impossibile vendere l’immobile. Tombolini duro anche per quanto riguarda il parcheggio Birarelli, definito ‘abusivo’, di proprietà demaniale ma in concessione alla soprintendenza dove parcheggiano liberamente i dipendenti e i residenti. L’amministrazione vorrebbe razionalizzare il tutto.