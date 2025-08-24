Mirko Bilò ci riprova: "Avanti con Acquaroli. Sanità, cantieri e turismo le nostre priorità"

Mirko Bilò si ricandida a consigliere regionale in quota Forza Italia a sostegno del candidato presidente Francesco Acquaroli. "La mia candidatura non è solo un atto formale ma la prosecuzione di un impegno a 360 gradi per la nostra amata regione", commenta Bilò, già sindaco di Numana e componente della seconda commissione consiliare permanente, oltre che del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, tempo fa presidente e tra i primi fondatori dell’Associazione Riviera del Conero, e poi componente del Consiglio dei marchigiani all’estero. Su infrastrutture e sanità Bilò rivendica i risultati a suo parere ottenuti: "Abbiamo investito cinque miliardi di euro per una vera rivoluzione nelle infrastrutture, con oltre milletrecento cantieri attivi in tutta la Regione. Nuovi ospedali sono in costruzione e completati, e la nostra sanità pubblica è stata rafforzata da una riforma lungimirante. Abbiamo messo i territori al centro creando una rete più forte e vicina ai cittadini. Sono orgoglioso di aver contribuito a mantenere elevati i livelli essenziali di assistenza e i conti economici in ordine, vantando il miglior ospedale pubblico d’Italia da tre anni, quello di Torrette. E’ di queste ore la firma di un accordo storico tra il presidente Francesco Acquaroli e i sindacati dei medici di famiglia, un passo avanti per potenziare l’assistenza sul nostro territorio, decongestionare i reparti di pronto soccorso e ridurre le liste d’attesa". Visione chiara, quella di Bilò, su fondi europei e turismo: "Siamo passati dalla parte bassa della classifica a essere primi sui fondi europei, e registrato un record assoluto di presenze turistiche grazie alla valorizzazione delle aree interne e dei borghi. Il nostro aeroporto è finalmente operativo e sta segnando un record di passeggeri. Abbiamo realizzato investimenti mai visti per i porti regionali, a partire da quello di Ancona. Queste infrastrutture, assieme all’interporto, creano la piattaforma logistica del polo intermodale fondamentale per lo sviluppo e l’attrattività delle Marche". Il candidato crede nella continuità: "Ho contributo attivamente a superare la stagione del micro assistenzialismo. Non abbiamo aumentato la pressione fiscale ma abbiamo costruito una macchina amministrativa efficiente. Oggi le Marche sono un modello di riferimento e la mia volontà, quella di Forza Italia, è di continuare su questa strada".

Silvia Santini