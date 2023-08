Misa, avanti con la pulizia a Senigallia: Interventi sugli argini

Dopo il primo intervento iniziato lunedì scorso nell’alveo del fiume Misa, nella zona che comprende Borgo Bicchia verso il Ponte Arceviese, sono partiti altri lavori per continuare il lavoro di pulizia del reticolo fluviale. "Insieme alla programmazione degli interventi strutturali che sta avvenendo - così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, commissario per l’alluvione - è altrettanto importante continuare ad operare per la pulizia degli alvei fluviali. Questi nuovi interventi si concentrano su diversi tratti tra Senigallia, Ostra, Pianello e Ostra Vetere, e presto saranno individuati altri lavori necessari anche nelle zone del pesarese".

Come promesso, i ritmi serrati con cui sono proseguiti i lavori hanno consentito di poter già passare ad un tratto successivo: le lavorazioni che si stanno svolgendo sono di risagomatura delle sponde, rimozioni di alberature trascinate dalla corrente ed accumulate nell’alveo, taglio dei rami.

Si passerà poi anche alla rimozioni di alcuni materiali che si sono accumulati durante le ultime piene. Il tratto centrale del fiume Misa, a ridosso del centro storico è stato già oggetto di escavo per recuperare profondità.