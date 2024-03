Misa, contratto ok. Comitati ricevuti in Regione

Il Contratto di Fiume entro fine mese diventerà realtà. Ieri pomeriggio è arrivata, dopo cinque anni l’accordo di quello che rappresenta un punto d’incontro tra cittadini ed Enti per la messa in sicurezza del fiume.

Ieri l’accordo è arrivato tra i comitati, l’Ente per organizzarsi e individuare le priorità riguardo agli interventi. Intanto continua il fermento tra i comitati: ieri Andrea Morsucci, presidente del Comitato tra i due Fiumi si è recato in Regione per incontrare il Governatore Francesco Acquaroli per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza, ma anche per approfondire alcune problematiche riguardanti i ristori. Un incontro interlocutorio a cui seguirà un altro incontro che sarà fissato probabilmente entro la prossima settimana.

E stasera al Teatro Portone, a un anno dai Forum Civici sul Fiume a Pianello e Trecastelli, si terrà un incontro pubblico a cui prenderanno parte i comitati. Tra i relatori è prevista la presenza del prof Massimo Bastiani, coordinatore nazionale dei contratti di fiume, che farà un intervento di prospettiva sul futuro dei fiumi in Italia ed in Europa e quindi anche di quello desiderabile per il nostro Misa. Si attendono anche notizie riguardo al progetto del nuovo ponte Garibaldi che, dovrebbe essere traslato qualche metro verso monte per garantire la rampa di accesso e per avere meno impatto con i Portici Ercolani.