Misa, opposizione all’attacco: "Nessuna certezza sul nuovo ponte"

Misa, l’opposizione: "Ancora nessuna certezza né sul nuovo ponte né sulla passerella di Ponte Garibaldi". Dopo l’ultima allerta meteo e il rischio esondazione evitato per una questione di centimetri, i consiglieri tornano ad accendere il riflettori sulle problematiche legate al fiume e al rischio alluvione: " Lungi da noi l’idea di incolpare il sindaco e l’amministrazione comunale per la situazione, sarebbe sciacallaggio politico che francamente appartiene ad altri – spiegano i consiglieri di opposizione –, ma ad oggi non abbiamo ancora certezze né sul nuovo ponte né sulla passerella di Ponte Garibaldi – si sta complicando una cosa relativamente semplice: perché non si pressa e non si valuta eventualmente di effettuare direttamente i lavori, visto l’importo relativamente contenuto di circa 250.000 Euro? Vediamo un sindaco però che è in balìa degli eventi, dimenticando che la città e la Regione sono governate da due anni e mezzo dai partiti che lo sostengono. Vediamo inoltre un sindaco che, allo stato attuale, ignora gli atti di indirizzo del consiglio comunale, votati tra l’altro all’unanimità da maggioranza e opposizione. È inoltre ancora ’parcheggiata’ la proposta di istituzione di una commissione speciale relativa alla sicurezza del fiume Misa e sulla rinascita di Senigallia e delle valli del MisaNevola".