Misa, spunta la "nuova passerella". Proteste per l’isolotto di ghiaia

"Abbiamo una nuova passerella sul Misa", rispunta l’isolotto di ghiaia all’imboccatura del Misa e sui social riesplode la polemica. Sono passati otto anni da quando una ‘passerella naturale’ di ghiaia ha unito per la prima volta la banchina di ponente a quella di levante. Fino al 2009, prima dell’inaugurazione del nuovo porto canale, le imbarcazioni con un pescaggio fino a due metri transitavano nel canale, ma anche allora, capitava frequentemente che il pescaggio del fondale diminuiva, rendendo necessario un escavo. Lo stesso che presto potrebbe essere effettuato nella darsena turistica dove la profondità è diminuita notevolmente negli ultimi anni. Un problema che potrebbe essere risolto con l’allungamento del molo di Ponente, così come previsto in passato dall’Autorità di Bacino. "Nella relazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 31 gennaio 2001, quella che ha permesso la realizzazione dei lavori, è scritto chiaramente che il collegamento controcorrente alla terza darsena doveva rimanere aperto per agevolare lo smaltimento delle piene del Misa e che se la foce continuava ad interrarsi doveva essere prolungata la banchina di levante del Misa di oltre cento metri per evitare l’interramento dovuto alle correnti dominanti di sud-est" - questo è quanto hanno sempre sostenuto alcune associazioni tra cui il Coordinamento degli Alluvionati 2014 –. Un problema che si ripropone di tanto in tanto e che nelle ultime settimane è fortemente evidente. Proprio lo scorso week-end alcune persone lo hanno utilizzato come attraversamento, nonostante ci sia un’ordinanza che lo vieti. Gli scatti sono finiti sui social dov’è nuovamente riesplosa la polemica e che si infiamma ogni volta che, proprio come per la giornata di ieri, viene emessa un’allerta meteo che fa riemergere in molti i fantasmi dell’alluvione.