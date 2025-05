Misa vietato alle recite scolastiche: è bufera

È bagarre ad Arcevia dopo che il Comune avrebbe negato il teatro Misa per le recite scolastiche di fine anno. "Con grande dispiacere ho appreso dai miei concittadini la decisione del Comune di negare il teatro Misa per le recite di fine anno scolastico, salvo rare eccezioni – spiega l’ex sindaco Dario Perticaroli -. Sia durante il mio mandato amministrativo ma anche nel precedente del sindaco Bomprezzi, il teatro era sempre stato concesso alle scuole. Rappresentava un modo per essere al fianco dell’istituzione scolastica, dando la possibilità ai bambini di esibirsi davanti alle famiglie in un luogo di grande valore quale è appunto il teatro. Al tempo stesso, però, era anche un modo per incentivare l’interesse dei più piccoli verso la cultura, avvicinarli al teatro, rendere più visibile Arcevia e le sue bellezze, uno dei borghi più belli d’Italia, e tenere viva la nostra realtà grazie alle nuove generazioni".

Ad intervenire è stato anche Nicola Malerba, rappresentante di Fratelli d’Italia: "Faccio appello al sindaco Marisa Abbondanzieri di utilizzare il buon senso e ritornare su questa decisione che ritengo sbagliata, ma correggibile e permettere a alunni, insegnanti e genitori di vivere una giornata così speciale nel luogo simbolo per queste manifestazioni di arte, gioia e inclusione".