Miss Conero, bellezza e fascino Stasera (alle 21) la semifinale

La bellezza e il fascino protagonisti dell’odierna serata a Sirolo. Merito di ‘Miss Conero’, di cui questa sera (ore 21) va in scena la semifinale. L’appuntamento è in piazza Vittorio Veneto, dove sfileranno le giovani aspiranti al prestigioso titolo. L’edizione ’23 del concorso di bellezza una delle vetrine ideali per le aspiranti modelle, o per chi intende entrare nel mondo dello spettacolo, magari prima a livello locale, e poi a livello nazionale. A presentare la serata saranno Tunde Stift, vera e propria veterana di eventi del genere, e Edoardo Raggetta. ‘Miss Conero’, che quest’anno festeggia il suo decennale ha anche un risvolto solidale: la serata è a favore dell’associazione Patronesse del Salesi, da tempo impegnate nel raccogliere fondi per l’assistenza ai bambini del pediatrico dorico. Per informazioni: www.missconero.com e 3927726219.