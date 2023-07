Miss Conero", decima edizione stasera a Castelfidardo - Patrocinio Confartigianato e beneficenza al Salesi"

Decima edizione per ‘Miss Conero’, kermesse che inizia stasera (ore 21) in piazza della Repubblica a Castelfidardo. Curato dall’agenzia pubblicitaria Ankongrafica e patrocinato da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, l’evento è stato presentato ieri alla presenza, tra gli altri, del segretario Marco Pierpaoli. Sarà un’occasione di svago e divertimento, con sfilate, esibizioni e volti noti dello spettacolo, a partire dall’ospite e madrina Matilde Brandi, ma anche un momento benefico, visto il sostegno alle Patronesse del Salesi per l’acquisto di un importante macchinario per l’ospedale.