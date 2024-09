Miss Italia, Numana cambia le regole. Voteranno anche le concorrenti

Patrizia Mirigliani ha incontrato le concorrenti di Miss Italia nella sala Academy del Centro Vacanze De Angelis di Numana dove si stanno svolgendo le pre finali. Nove le marchigiane in gara. Alle concorrenti di questa edizione la patron del concorso ha svelato le novità di questa edizione: prima fra tutte, la decisione di conferire alle ragazze un ruolo attivo nella scelta di una delle venti finaliste. Una di queste, la Miss delle Miss, sarà eletta attraverso un processo di votazione interna, una vera rivoluzione che vedrà le concorrenti trasformarsi in giudici. "Per questa 85esima edizione abbiamo deciso di dare il voto alle ragazze", ha dichiarato con entusiasmo sottolineando l’importanza di rendere le partecipanti non solo protagoniste ma anche artefici del loro destino.

Delle 219 ragazze in gara soltanto venti accederanno alla seconda fase dell’Academy, il percorso formativo dedicato al mondo dello spettacolo e della moda.

Tra loro, 19 saranno scelte da una giuria tecnica, mentre la ventesima sarà selezionata proprio dalle aspiranti Miss Italia. Il processo di votazione, che esclude le Miss Regione, già ammesse di diritto all’Academy, prevede che ogni ragazza voti una compagna sulla base di caratteristiche quali, bellezza, personalità, carisma e talento. "Per correttezza e al fine di evitare facili campanilismi, le ragazze non potranno votare una concorrente della propria regione di provenienza. L’obiettivo è comprendere i gusti delle miss, il loro ideale di bellezza".