Miss mamma italiana è osimana

Successo per le iniziative legate a "Miss mamma italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme. "Mamme in Poesia" è un concorso di poesie e racconti brevi a tema il Natale che per questa quinta edizione ha coinvolto 35 mamme miss che nei 31 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la propria vena artistica e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi. Il premio speciale "Città di Cesena", dove è partito tutto, in collaborazione con Bcc Romagnolo di Cesena e Gatteo e Molino Sapignoli, è andato a Ginetta Carrubba, 60 anni, insegnante di Osimo, con la poesia "Atmosfere natalizie". Il plauso della giuria del concorso che si è svolto online è andato a lei. Il concorso sostiene "Arianne", associazione nazionale per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi quattro milioni di donne italiane in età fertile.