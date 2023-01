Missionari morti, nel 1980 il precedente di Padre Guglielmi

Oggi pomeriggio, nel giorno in cui a Roma si svolgono i funerali di Benedetto XVI, i sei missionari malgasci deceduti nei pressi della missione diocesana di Manakara in Madagascar, saranno ricordati alle 16 in Cattedrale nel corso di una celebrazione presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi.

La tragedia avvenuta in Madagascar, dove da anni opera una missione reggiana, fa tornare alla mente un triste precedente per la nostra diocesi, da sempre fertile di spirito missionario.

Correva l’anno 1980, quando nel mese di maggio un missionario reggiano della Congregazione dei Padri Bianchi, Padre Tiziano Guglielmi perdeva la vita tragicamente in Rwanda, precipitando da un aereo di piccole dimensioni, nella zona dei vulcani.

Con Guglielmi morirono anche altri due religiosi, non italiani. Nella città di Rwamagana, negli anni successivi l’ospedale–dispensario venne intitolato proprio a Padre Tiziano Gugliemi, come riconoscenza per l’opera svolta in quella terra, tanto che alla sua morte la salma rimase in Rwanda per volere acclamato della popolazione locale.

Padre Tiziano era il fratello di Don Luigi Guglielmi che sempre in terra di missione, il 31 marzo del 1993, rischiò di morire tragicamente a Scutari in Albania, per mano di un feritore che sparò colpendolo alla mandibola.

Don Gigi Guglielmi ebbe salva la vita, morì poi nel 1996 d’infarto, quando era direttore della Caritas reggiana.

Oggi, nella frazione di Castellazzo, il viottolo che porta alla chiesa è intitolato a Padre Tiziano e don Luigi Guglielmi, missionari che hanno saputo allargare l’orizzonte della diocesi reggiana–guastallese. Chissà che questo non accada in futuro anche per le povere vittime dell’incidente automobilistico avvenuto in Madagascar. Due dei figli del dottor Martin Randriatana infatti vivono stabilmente qui, a Sassuolo e a Reggio, dove suo padre era diventato di casa ormai da moltissimi anni, grazie al suo impegno con la diocesi reggiana.

