Mister Antonioli è soddisfatto:: "I playoff non sono così lontani"

Gran fairplay al Polisportivo. Clima benevolo tra Civitanova e Senigallia che si palesa tanto sugli spalti, quanto nel rettangolo di gioco. Dal settore ospiti, infatti, ecco bel messaggio all’indirizzo dei padroni di casa: "Rispetto e amicizia, daje Citanò", si legge nello striscione dei supporters vigorini. In campo, 90 minuti che scorrono senza liti e il direttore di gara impossibilitato a mettere le mani nel taschino. Insomma, una bella pagina di sport. Corredata da un altro nobile gesto; lo striscione che gli ultras di casa dedicano alla tifoseria dell’Alma Juventus Fano, squadra attraversata da gravi problemi societari: "In questo calcio che non ci appartiene, non mollare rivale fanese!".

Per il resto, appare abbastanza difficile comprendere lo stato d’animo dell’ambiente rossoblù al termine dei novanta minuti, considerando il silenzio stampa che ormai persiste da quasi un mese. Almeno tra gli sportivi, però, un po’ di delusione per la mancata vittoria deve esserci stata, anche e soprattutto considerando la classifica che si è complicata a causa dei successi di Sora e Notaresco. I 4 risultati utili consecutivi e il secondo clean sheet sono dati che interessano più agli addetti ai lavori che ai tifosi.

Sulla sponda Vigor, invece, l’umore è molto buono. Nelle parole del tecnico Mauro Antonioli vi è un po’ la sintesi dell’attuale campionato, dove a stretto giro si può finire dalle stelle alle stalle. "Avremo anche accorciato di un punto la distanza dai playout, ma rispetto ai playoff ora siamo soltanto a 4 punti", commenta l’allenatore dopo aver appreso della sconfitta dell’Ancona sul campo della Recanatese.

"Siamo venuti qui con l’intenzione di non perdere perché se fosse accaduto si sarebbe complicato tutto, ma anche di vincere. Il campo era difficile, soprattutto per le nostre caratteristiche. Non voglio criticare la società, ci mancherebbe. Tuttavia è chiaro che il rimbalzo del pallone non permetteva di condurre la manovra, dove magari siamo un po’ più bravi di loro. Nel primo tempo, un po’ meglio la Civitanovese. Noi abbiamo rischiato un po’. Nella ripresa, invece, meglio noi, ma era difficile insidiare una difesa così, soprattutto se non puoi giocare palla a terra. La partita è stata abbastanza equilibrata, si poteva sbloccare soltanto con un episodio. Il percorso? Sono nettamente più ottimista di quando sono arrivato. Inizialmente mancava un po’ di agonismo, ora abbiamo recuperato".

fra. ros.