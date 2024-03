Mister Colavitto cambia modulo: difesa più robusta con i sardi

Gianluca Colavitto prova un 4-4-2 in vista della partita di domenica contro la Torres. Un 3-5-2 con Martina che si abbassa sulla linea dei difensori in fase di non possesso, dunque di fatto un 4-4-2 per contenere la spinta dei sardi, ma con la possibilità, a seconda delle circostanze, di far salire Martina a supporto del centrocampo, una fascia sinistra dove potrà dialogare con Cioffi o con chi sarà scelto per giocare in quel ruolo. Ieri pomeriggio i biancorossi si sono allenati al Del Conero e stamattina si ritroveranno sul sintetico del centro sportivo Paolinelli. Nelle prove generali per la partita di domenica, per quanto indicative possano essere le soluzioni provate da Colavitto – che sarà ancora squalificato – nell’allenamento del giovedì, ieri il mister di Pozzuoli ha provato un 4-4-2 schierato con Pasini, Cella, Mondonico e Martina (pronto ad alzarsi) in difesa davanti a Perucchini.

A centrocampo Clemente, Saco, Prezioso e Cioffi, in attacco Spagnoli e Giampaolo. Domenica, infatti, sarà squalificato Marenco per recidività in ammonizione, mentre torneranno disponibili sia Mondonico sia Prezioso che si sono ripresi dal virus gastrointestinale dei giorni scorsi, come pure Cella. Ancora ai box, invece, sia Paolucci sia Pellizzari. Per il primo il via libera dallo staff medico potrebbe arrivare lunedì prossimo. Finora per la mezzala soltanto lavoro differenziato, la prossima settimana potrebbe essere quella che lo vedrà tornare ad allenarsi col gruppo. Domenica contro la Torres – si gioca alle 14 – arbitrerà l’incontro Marco Emmanuele di Pisa, insieme a lui gli assistenti Michele Piatti di Como e Nicola Morea di Molfetta, quarto ufficiale Lorenzo Moretti di Cesena. L’arbitro Emmanuele nel girone B quest’anno ha diretto Perugia-Pescara (1-1) e Rimini-Cesena (0-2), non due partite qualsiasi, senza mai tirare fuori troppi cartellini e, soprattutto, senza estrarre nessun rosso né assegnare calci di rigore.

La scorsa stagione diresse Ancona-Cesena terminata 0-1. La Lega Pro ha anche diffuso il calendario di playoff e playout: nel malaugurato caso in cui i dorici dovessero affrontare la fase di spareggio per conquistare la salvezza, le date di playout sono state fissate domenica 12 e domenica 19 maggio (e non sabato 11 e sabato 18 come indicato precedentemente). Il meccanismo è sempre il solito: gioca in casa la prima partita la squadra peggio classificata. Al termine dei due incontri, nel caso in cui il risultato sia di parità, viene considerata vincente la squadra che ha la migliore classifica al termine della stagione regolare. I playout, però, non si disputano – e dunque si salva la formazione meglio classificata – nel caso che tra le due squadre che devono incontrarsi ci siano più di 8 punti di differenza in classifica.

g. p.