Mister Colavitto mischia le carte. Contro il Gubbio nuovo modulo

Prove tecniche di partita per l’Ancona che al freddo del Paolinelli ieri ha provato soluzioni alternative al classico 4-3-3 utilizzato quasi sempre da mister Colavitto. Il tecnico, infatti, nella consueta partitella tattica ha schierato i titolari in un 3-5-2 con Perucchini tra i pali, Pellizzari, Cella e Mondonico centrali, Clemente e Martina esterni di centrocampo, in mezzo Gatto, con Saco da una parte e Paolucci dall’altra, in attacco Spagnoli insieme a Giampaolo. Difficile capire, a tre giorni dal match, se questa sarà la formazione titolare che Gianluca Colavitto opporrà al Gubbio, avversario che alterna spesso un 3-4-3 al 4-3-3. Sicuramente potrebbe essere una soluzione che il tecnico di Pozzuoli potrà usare a partita in corso. Ieri, intanto, tutti a disposizione di Colavitto per l’allenamento, dunque compreso Cioffi che fino al giorno precedente s’era allenato a parte. Il napoletano non è al top della condizione, per diversi giorni ha avuto a che fare con un risentimento muscolare, facile che nella posizione di esterno d’attacco a sinistra, nel 4-3-3, oppure a fianco a Spagnoli, nel 3-5-2, a Gubbio parta Moretti, oppure Giampaolo, come s’è visto ieri. Di positivo c’è il rientro di capitan Gatto in cabina di regia e la ritrovata condizione di due giocatori come Paolucci e Martina, non al meglio nella partita contro l’Entella e utilizzati solo nella ripresa, che dovrebbero riprendere il loro posto nell’undici di partenza.

Con il rientro di Cioffi per la prima volta Colavitto potrebbe avere problemi d’abbondanza. Intanto ieri la società dorica ha ufficializzato la cessione del centravanti Kristoffersen alla Pro Sesto: "L’Ancona – recita la nota – comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Pro Sesto il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Julian Kristoffersen. L’Ancona saluta Julian e gli augura il meglio per questa esperienza professionale". Cessione a titolo definitivo, dunque, niente prestito: la parentesi del norvegese in maglia dorica – 12 presenze in biancorosso in questa prima metà stagione, compresa Coppa, di cui una da titolare, più sette volte in panchina e l’ultima partita già fuori rosa, e, soprattutto, nessun gol all’attivo – passa in archivio senza troppi rimpianti.

E’ la seconda uscita ufficiale del mercato di gennaio dopo quella di Eduard Dutu, approdato alla Virtus Francavilla. In uscita anche Steven Nador, di proprietà della Spal, che ha riscosso l’attenzione del Brindisi, e Lorenzo Peli, di proprietà dell’Atalanta, su cui sono puntati gli occhi di Entella, Rimini e Pontedera. Il giocatore starebbe valutando insieme al suo procuratore le diverse opzioni, ma lascerà sicuramente Ancona, insieme a Nador e, probabilmente, insieme anche a Marenco, Gavioli e Mattioli che però stanno continuando a lavorare con la squadra.

