Mister Magi: "Ma la nostra squadra il campo lo ha tenuto"

Mastica amaro il popolo rossoblu, proprio come la dirigenza e la squadra. Tocca a Magi dunque, predicare calma.

"Non ho visto grandi differenze rispetto alla gara di una settimana contro il Giulianova - spiega Beppe Magi, tecnico della Vigor -. Forse nel primo tempo non siamo stati particolarmente brillanti, ma la squadra il campo lo ha tenuto. Nella ripresa ho provato, con alcuni cambi, a cambiare l’inerzia della gara, ma è chiaro che l’episodio finale ci ha penalizzato. Penso che il passivo sia troppo severo, anzi è una sconfitta ingiusta, ma dobbiamo saperla accettare. Serve equilibrio anche nei giudizi, proveremo a ripartire dai nostri punti di forza senza far drammi".

La Vigor è apparsa imprecisa, forse troppo, ed inevitabilmente poco efficace.

"È vero, siamo stati imprecisi, poco puliti nella manovra e nei passaggi. Questo è un problema per una squadra che fa dell’intensità la sua arma migliore - continua Magi -. Le ragioni possono essere tante, forse la pressione di vincere davanti al nostro pubblico, forse qualche scoria dovuta al rocambolesco pareggio subito all’ultimo secondo una settimana fa… Non so dirlo con esattezza, voglio rivedere la partita, farmi un’idea più chiara per essere di aiuto ai giocatori. Di una cosa però sono certo: la Vigor è una squadra forte che, anche attraverso gli errori, arriverà ad una condizione ottimale".

Massimiliano Schettino invece, il tecnico del Sora, torna a casa con tutt’altro bottino, ma non si lascia andare a facili entusiasmi.

"È stata una gara difficile ed equilibrata, senza occasioni clamorose. Siamo rimasti in partita fino alla fine ed al momento giusto abbiamo colpito, complice un episodio favorevole - afferma Schettino -. Ho visto l’atteggiamento giusto, l’atteggiamento che deve avere una squadra che vuole salvarsi il prima possibile".

Ma sugli spalti, a fine gara, i tifosi sorani non hanno affatto festeggiato. Anzi, è andata in scena una vera e propria contestazione che ha colto di sorpresa anche lo stesso Schettino.

"Non ho capito bene cosa sia accaduto, di certo i nostri tifosi sono molto passionali, ma non saprei rispondere in maniera dettagliata - conclude il mister del Sora -. Cercherò di approfondire con il mio gruppo di lavoro e con la società, analizzeremo i fatti e le ragioni di questa contestazione per fare in modo che la squadra possa andare avanti con serenità nel suo cammino verso la salvezza".

Nicolò Scocchera