Mister Maurizi frena l’euforia dell’ambiente:: "Le cinque vittorie? Mai abbassare la guardia"

L’impegno è importante, come tutto. Fare risultato su campi come Termoli, Castel di Lama non è mai semplice – attacca Agenore Maurizi nel consueto pre-partita –. Anche l’Atletico Ascoli veniva considerata all’inizio, e lo è anche adesso, come una delle squadre più attrezzate del girone. Affrontiamo la partita con la stessa volontà di sempre, con la voglia di imporre il nostro gioco, siamo consapevoli di affrontare una squadra che come poche altre del girone non ha mai perso, che ha fatto sempre ottime partite, che ha pareggiato contro L’Aquila e Teramo. Sarà una partita molto difficile, ma noi vogliamo continuare a fare bene e per fare questo dobbiamo continuare a giocare con lo spirito giusto, con cattiveria e determinazione, con la chiara volontà di voler ottenere un risultato positivo.

La serie positiva non può non influire sul morale e sulla consapevolezza del gruppo, anche se Maurizi mette in guardia da facili entusiasmi: "Aver vinto diverse partite di seguito dovrebbe dare la carica giusta alla squadra. Ma c’è sempre un filo sottile tra l’entusiasmo e l’euforia, tra la convinzione e la presunzione. Quindi massima attenzione per affrontare la partita non con presunzione o euforia ma con il giusto entusiasmo. D’altra parte abbiamo vinto cinque gare di fila, abbiamo passato il turno in Coppa Italia. L’esperienza di vita ci porta a dire che quando si abbassa la guardia nascono sempre problemi. Ma non ho notato questi aspetti nella squadra."

E’ il big match di giornata ma nulla di decisivo: "Una partita importante contro una grandissima squadra – prosegue Maurizi –, che sulla carta è la più quotata del campionato. Ma poi le partite si devono giocare in campo. Noi vogliamo continuare a fare risultato, ma non la vediamo nell’ottica di una gara decisiva. Sono abituato a vedere le cose in modo oggettivo. Sarà una partita difficile. Che dobbiamo sapere come affrontare." Sulla vittoria in Coppa aggiunge: "Le vittorie, se sono frutto di un percorso, vanno bene, ma spesso nascondono delle problematiche. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo sempre migliorare. Dobbiamo sempre vedere cosa non ha funzionato."

Sulla squadra spiega: "Abbiamo qualche ballottaggio." E sull’ambiente caldo dell’Angelini, conclude: "Per me è un grande stimolo, spero che lo sia anche per i miei calciatori. Bello confrontarci con una piazza come Chieti e con una squadra così. La nostra posizione in classifica può darci una spinta emotiva in più."

