Mister Sanzio ottimista: "Pronti altri voli europei. Quelli interni resteranno. E Aeroitalia non se ne va"

"I nostri rapporti con Aeroitalia sono buoni. Non dimentichiamo che loro, operando la continuità territoriale, sono tra i player più importanti dell’aeroporto. Noi siamo partner tecnici, la querelle con Atim segue invece il binario commerciale. Se temiamo che la compagnia se ne vada prima di quanto annunciato? No, affatto". Rompe il silenzio Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport e interviene dopo l’annuncio di Aeroitalia circa la cancellazione dei voli internazionali (Bucarest, Vienna e Barcellona dal 13 novembre) e domestici (Roma, Milano e Napoli dal primo ottobre 2024). "Certo, è stato un incidente di percorso – riconosce D’Orsogna – Ma da manager di un’azienda in costante crescita, bisogna saper trasformare la minaccia in un’opportunità". Non fa drammi, insomma, ricordando che quando "la compagnia si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale, ha scelto di basare al Sanzio i due Atr. In quel caso i costi fissi sono aumentati e, nell’ottica di un’economia di scala, ha deciso di operare altre rotte. Ma sono due operazioni distinte. Salteranno i voli europei? Se ne troveranno altri, a prescindere dalla compagnia. C’è una rotazione dell’offerta: la stessa cosa che ho detto al Fondo Njord (che detiene il 91,5 per cento della società, ndr)".

È tuttavia centrale, però, il tema dell’affidabilità di Aeroitalia: come faranno i marchigiani a fidarsi ancora? "Non entro nel merito di quello che dovrà fare la compagnia, ma credo che la fiducia si riacquisti con gli stranieri – dice D’Orsogna – e con tratte a corto raggio, in cui il tasso di recupero del traffico è più breve e persino il prezzo dei biglietti è secondario. Un’altra idea potrebbe essere quella di aumentare i ricavi nel periodo invernale svolgendo operazioni charter. Penso al turismo religioso e a Loreto".

L’accaduto diventa anche occasione per far giocare a carte scoperte l’ad di un aeroporto "che ha raddoppiato le destinazioni e ha aggiunto sei rotte che gli altri non anno, come Parigi che fa la differenza" e che entro la fine dell’anno "annuncerà nuovi collegamenti, viste le negoziazioni in corso". Non solo con Ryanair, ma sembra anche con altre compagnie. Spagna e Grecia, i mercati che fanno gola. Ma è appetibile anche il rilancio a 360 gradi del Sanzio. "Siamo un’azienda che ha un profilo infrastrutturale unico sul mercato italiano: una pista di tre chilometri, la vicinanza al mare e l’assenza di barriere in dieci chilometri. Possiamo davvero sviluppare diversi business nei prossimi dieci anni". Quali? "Passeggeri, fondamentale per il turismo delle Marche; cargo, che è già importante ma con Amazon lo sarà ancora di più e ci porterà tra primi scali in Italia; attività aerospaziali, grazie all’accordo col Cnr e di rilevanza internazionale; manutenzioni di aeromobili; e infine mobilità elettrica". Business che porteranno anche ad un nuovo corpo centrale dell’aeroporto, con negozi e attività, allo sviluppo dell’albergo e di un outlet. La parola chiave sarà quell’intermodalità, porto-aeroporto-interporto, cara al governatore Francesco Acquaroli: "Possiamo cambiare totalmente pelle a questa azienda privata, supportata magistralmente dalla Regione e dal Governo".