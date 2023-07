Misterioso 23enne trovato ferito tra i cespugli a Montesicuro, soccorsi arrivati dopo un'ora

Lo hanno trovato tra i cespugli, ferito a braccia e gambe, in stato confusionale. Inizialmente era sembrato un ladro, perché stava acquattato, come chi non vuole farsi vedere. Ma quell’uomo, la cui identità è rimasta ignota, non era un ladro perché non aveva refurtiva al seguito e nemmeno arnesi da scasso. Un nome ai residenti di Montesicuro, che lo hanno trovato dopo il ciglio della strada che dal pallone sportivo della frazione scende in direzione di Sappanico, lo ha dato ma con sé non aveva nessun documento. Parlava romeno, ha detto di avere 23 anni. I residenti si sono preoccupati e hanno chiamato il numero di emergenza 112. Il fatto risale a domenica scorsa ed è rimbalzato come un tam tam in una chat delle frazioni, quelle create al tempo dei furti che stavano bersagliando non solo Montesicuro ma anche i borghi vicini come Sappanico, Candia, Ghettarello. Per avvisarsi di stare attenti i cittadini si tengono informati così quando notano qualche stranezza e qualche persona non del posto. Il giovane misterioso è stato avvistato attorno alle 20. Nessuna forza dell’ordine ha raggiunto la frazione nonostante i residenti hanno chiesto più volte un intervento. Dopo un’ora è arrivata una ambulanza che si è occupata del 23enne dal punto di vista sanitario. Il giovane farneticava e le ferite, soprattutto alle gambe, hanno portato il personale del mezzo sanitario a decidere per un trasporto in ospedale.