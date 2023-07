Miti, anconetano illustre "La città gli renda omaggio"

"La città deve rendere merito a Luigi Miti, un cittadino illustre". Così Angelo Tiraboschi, ex parlamentare socialista ed ex assessore comunale, chiede un riconoscimento per il medico professore, morto sabato all’età di 108 anni. Miti, che ha già una curva a suo nome (la curva Miti, nota da un passa parola, nulla di ufficiale, soprattutto tra motociclisti), al Passetto, quella in via Thaon de Ravel, all’altezza del civico 9, dove il luminare abitava, meriterebbe qualcosa per farlo ricordare ai posteri. "Un secolo abbondante di partecipazioni attive alle alterne vicende della storia - lo dipinge Tiraboschi - di eccellenti qualità professionali, di consigli, di amicizie delle quali mi onoro di esserne stato parte. Luigi Miti un cittadino illustre a cui la città di Ancona deve rendergli merito". Anche da malato e in carrozzina Miti è andato a votare alle ultime elezioni comunali, si è fatto accompagnare alle scuole Montessori per fare la sua scelta per chi doveva guidare la città. Miti, l’uomo più longevo delle Marche, per anni è stato il primario del reparto di medicina all’ospedale civile Umberto I, quando il nosocomio era ancora in centro, in Largo Cappelli. Nativo di Potenza Picena ha sempre vissuto nella Dorica. Ieri si è tenuta la camera ardente, nell’abitazione di via Thaon de Ravel, aperta a tutti quelli che hanno voluto fargli un ultimo saluto. Il funerale sarà celebrato in forma laica e solo con una cerimonia privata. Miti, oltre ad essere stato primario emerito della divisione di medicina generale, nella sua infinita carriera è stato capace di produrre oltre cento pubblicazioni.

A ricordarlo sono stati oltre i suoi colleghi, anche le personalità che ha avuto modo di conoscere nella sua brillante carriera, portata avanti con grande onestà intellettuale.

ma.ver.