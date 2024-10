Mobili fuori fino a fine ottobre. Due giornate inflitte a Capitani

In Eccellenza due giornate di squalifica per Testa (Atletico Mariner). Squalificato fino al 30 ottobre Mobili, allenatore del Chiesanuova. Inibito fino al 6 novembre il presidente del Chiesanuova, Bonvecchi "per aver rivolto più volte, durante il secondo tempo dagli spalti, espressioni gravemente offensive all’indirizzo dell’allenatore della società avversaria (mister Mariani dell’Urbino, ndr)".

PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica per Capitani (Castelfrettese) e Monnati (Castelleonese). Una a Camilletti (San Biagio) e Morico (Staffolo). Squalificato fino al 23 ottobre Mannelli, allenatore dell’Argignano. COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA. Mercoledì si giocherà la prima giornata del secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria. Il programma per le ‘’nostre’’ formazioni: Peglio-Atletico Mondolfo (riposa Ostra), Sampaolese-Filottranese (riposa Borgo Minonna), San Biagio-Real Cameranese (riposa Castelfrettese). SQUALIFICHE COPPA MARCHE. Due giornate a Serrani (Borgo Minonna). Una a Marasca (Borgo Minonna). Squalificato fino al 25 ottobre Strappini, allenatore della Labor e fino al 18 ottobre Castorina, mister di Fc Osimo. Inibizione fino al 25 ottobre per Piccinini, dirigente Labor.