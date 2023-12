Mobili imbottiti di droga, anche il testimone finisce sotto processo

Testimonia in un processo per droga e si ritrova anche lui imputato. E’ quanto successo al titolare di una ditta di trasporti, un 55enne greco, finito in mezzo ad un grosso quantitativo di marijuana trovato nascosto all’interno di un carico di mobili trasportati a bordo di un autocarro di sua proprietà. L’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Brugiapaglia, ieri è stato rinviato a giudizio dalla giudice Francesca De Palma e per lui si aprirà il processo davanti al collegio penale il prossimo 13 giugno. Dentro il camion i finanzieri aveva trovato 350 chilogrammi di marijuana, in tutto 159 panetti da cui si potevano ricavare la bellezza di 1 milione e 200mila dosi di droga. Un rifornimento elevatissimo. Il ritrovamento del maxi carico risale al 10 dicembre del 2013, intercettato dalla guardia di finanza. Il mezzo era stato fermato al porto dorico, dopo uno sbarco di mezzi pesanti provenienti da Patrasso. Al volante c’era un camionista, sempre di nazionalità greca. Trasportava mobili destinati ad un rivenditore in Italia. La merce era imballata in un cellophane trasparente. Le fiamme gialle avevano aperto alcuni degli imballaggi facendo la scoperta: dentro i mobili c’erano i panetti di marijuana, tutti avvolti con una plastica di colore argento. L’autista era stato subito arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, e per lui è anche già finito il processo con una condanna a quattro anni. Sentendo il proprietario del mezzo, nel corso del procedimento, il giudice aveva ritenuto poco credibile la giustificazione che non sapesse nulla sul carico, sostenendo di essere solo il proprietario del vettore e che i mobili erano arrivati già imballati prima di caricarli, e pertanto aveva rimandato gli atti in procura per procedere anche nei suoi confronti. Il 55enne è stato così accusato dello stesso reato del trasportatore e ora dovrà difendersi nel processo.

