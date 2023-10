Mobilità, ecco il primo "Ancona Bike Festival"

Sabato in piazza del Crocifisso le biciclette si incontrano per una giornata di festa, di informazione e divertimento sulla mobilità sostenibile, che ha lo scopo di mantenere viva l’attenzione sulla necessità che Ancona si doti di una rete adeguata di percorsi ciclabili sia nei collegamenti urbani, da e verso il centro, che extraurbani. Sarà il primo "Ancona bike festival" organizzato da Fiab Ancona Conero, Circolo il Pungitopo Legambiente, la sezione di Ancona del Club Alpino Italiano, con l’adesione di Casa delle Culture, Arcopolis, Fondazione Michele Scarponi, WWF Marche, Fiab Vallesina e il sostegno di Zucchero a Velò. Si inizia la mattina alle ore 9 con l’iscrizione dei ciclisti alla Velo Race, una sorta di caccia al tesoro in bicicletta guidato da vari indizi sparsi lungo la città. La partenza prevista è alle ore 10. Nella piazza vi saranno alcuni punti informativi delle associazioni, ed una esposizione di biciclette. Il pomeriggio alle ore 16 ci sarà la gimkana dei bambini, un gioco educativo in bicicletta di educazione stradale adatto dai 3 ai 12 anni. Le iscrizioni si raccolgono sul luogo: ci si deve presentare con bici propria e caschetto di protezione. Sia la Velo Race che la Gimkana saranno coperte da assicurazione individuale da sottoscrivere in loco. Alle ore 17,30 si parlerà di mobilità sostenibile ad Ancona con l’architetto Carlo Brunelli, e di sicurezza stradale, con l’avvocato Tommaso Rossi della Fondazione Scarponi.