"Mobilità garantita" per persone con difficoltà motorie: nuovo mezzo

Un nuovo mezzo di trasporto per il servizio di ‘Mobilità garantita’ rivolto alle persone che hanno difficoltà motorie, nell’ambito del progetto ‘Città a impatto positivo’ promosso dalla Pmg Italia. Il nuovo Doblò per il trasporto sociale è a disposizione dalla scorsa settimana ed è stato attivato dal Comune in partnership con la società Pmg Italia e il contributo di 29 sponsor – che hanno sede dentro e fuori il territorio comunale – che hanno pubblicato le loro inserzioni sul mezzo. Cinque posti, uno attrezzato con elevatore per accogliere le persone in carrozzina. La Pmg Italia ha messo a disposizione il veicolo in comodato gratuito e si è occupata della raccolta pubblicitaria. Gli imprenditori, in qualità di partner, hanno legato il loro nome a un servizio rivolto alle persone più fragili. All’inaugurazione della scorsa settimana le autorità comunali e i responsabili del progetto. Presenti anche gli studenti dell’Istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Chiaravalle. L’iniziativa, infatti, prevede dei momenti di formazione nelle scuole. Insomma, un progetto il cui impatto sarà estremamente positivo per le comunità che ne potranno beneficiarne. Il servizio di trasporto sociale consiste nell’accompagnare, con mezzi a uso speciale, persone con disabilità e anziani presso le strutture sociosanitarie del territorio. L’accompagnamento viene garantito alle persone che non hanno la possibilità di raggiungere con i propri mezzi le strutture. Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dal Comune ed è finalizzato al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, in situazione di fragilità, con il fine di inserirli e integrarli socialmente, a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio territorio di appartenenza. Per utilizzare il pulmino, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18.30, occorre una richiesta agli uffici dei Servizi sociali del Comune.