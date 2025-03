Mobilità, il Gruppo Di.Ba accoglie Byd

Gruppo Di.Ba, storica realtà del settore automotive con oltre 50 anni di esperienza e una presenza capillare nelle Marche, annuncia l’ingresso ufficiale di BYD (Build Your Dreams) tra i propri marchi, ampliando così la propria offerta nel settore della mobilità.

Le innovative auto BYD saranno disponibili nelle sedi di Pesaro e Ancona, portando sul territorio veicoli all’avanguardia, caratterizzati da tecnologia, sicurezza, design e attenzione all’ambiente.

L’arrivo di BYD rappresenta un passo importante verso il futuro della mobilità sostenibile, con una gamma di veicoli 100% elettrici e ibridi in grado di coniugare prestazioni elevate, comfort e un’esperienza di guida innovativa.

Gruppo Di.Ba conferma così il proprio impegno nell’offrire soluzioni sempre più moderne e in linea con le nuove esigenze del mercato automobilistico.

Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi di presentazione nelle sedi di Pesaro (via Y. Gagarin) e Ancona (via M. Natalucci 14), per far conoscere da vicino il mondo BYD e tutte le sue novità. Ad oggi è aperta la vendita e la possibilità di effettuare test drive.